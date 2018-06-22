DÜNYA TOHUMCULUĞUNDA Kİ YERİMİZ

Dr. A. Kadir Kıran / Zir. Yük. Müh.

Türkiye dünya ölçeğinde önemli bir tarla ve sebze bitkileri üreticisi konumundadır. Ülkede yetiştirilen bitkiler arasında başlıca serin ve sıcak iklim tahılları, ayçiçeği, şeker pancarı, pamuk, patates, yemeklik baklagiller, muhtelif yem bitkileri ve çok geniş bir aralıktaki sebze türlerini saymak mümkündür. Bitkisel üretimde, serin iklim tahılları her ne kadar alan olarak ilk sırayı alsa da sulanabilen bazı endüstri bitkileri ve sebzeler ise parasal değer olarak toplam üretimin en büyük kısmını oluşturmaktadır. Bu üretim potansiyeline paralel olarak ülkemizde, 150’den fazla bitki türünde, binlerce bitki çeşidine ait tohumluk üretimi yapılmaktadır.

Türkiye'nin tohumculuk endüstrisi ticaret hacmi olarak dünyadaki yeri henüz istenilen yerde değildir. 2016 yılı ISF (Uluslararası Tohum Federasyonu) rakamlarına göre ihracat rakamımız 81 milyon dolar, ithalat rakamımız ise 167 milyon dolardır. Tohum İhracatında 28. sıradayız. aynı şekilde ithalatta ise 15. sıradayız. Görüldüğü üzere ithalat rakamlarımız ihracat rakamlarının 2 katı durumundadır. İhracat rakamlarımızın neredeyse tamamı ise çok az sayıda firma tarafından yapılmaktadır. Bu firmaların ağırlığı ise sebze tohumluğu üreten firmalardır. Yani tohumculuğumuz hiç de istenilen seviyede değildir. Bu yüzden yapacağımız çok iş ve alacağımız uzun bir yol vardır.

Tohumculuk endüstrisi Türkiye tarım sektörünün temelini oluşturmaktadır. Ülkede modern tohumculuk 1950’li yıllarda başlamış olmakla birlikte özel sektöre dayalı gelişim esas itibarıyla son 25 yılın eseridir. Sebze, çim bitkileri, şeker pancarı, mısır ve ayçiçeği tohumluk tedariki Türkiye’de uzun yıllardan beri ağırlıklı şekilde özel firmalar tarafından sağlanmaktadır. Özel sektör kuruluşlarının pamuk ve serin iklim tahılları tohumculuğunda etkili konuma gelmesi ise ancak son birkaç yıl içerisinde vuku bulmuştur. Türkiye tohumluk dış ticareti giderek artmaktadır. Türkiye bazı tarla bitkileri ve çoğu sebzelerde ithalat yapmaktadır. Ülkemizden ihraç edilen Mısır, ayçiçeği ve bazı sebze türleri ise Türkiye'de bulunan ağırlıklı olarak yabancı firmalar tarafından yapılmaktadır. Halihazırda pek çok tohumculuk şirketi, değişik ülkelerde faaliyet gösteren pek çok yabancı şirket ile yoğun işbirliği ve ortaklıklar tesis etmiş durumdadır. Tohumculuk şirketleri aynı zamanda çok sayıda deneme ve araştırma faaliyetleri, bir diğer ifade ile ARGE faaliyetleri sürdürmektedir. Özellikle sebze bitkilerinde olmak üzere, bazı firmalar ise kendi genetik kaynaklarına dayanan ve kendi ıslahçıları tarafından yürütülen başarılı çeşit geliştirme programları yürütmektedir. Bu programlar sonucunda yeni geliştirilen sebze çeşitleri ihracatında son yıllarda hızlı bir artış gerçekleşmiştir.

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım mevcut durum dünya tohumculuğunda ileride olan ülkeler ile karşılaştırıldığında pek iyi görünmemektedir. Daha 10 yıl öncesine kadar birçok üründe tohum yönünden dışa bağımlı durumdayken, şimdilerde dışarıya tohum satacak duruma gelmemiz gerçekten önemli bir gelişme. Bu gelişmede özel sektörün büyük bir payı olduğu bir gerçektir. Özelikle sebze tohumculuğunda (domates ve biber başta olmak üzere) ülkemiz tohumculuğu son yıllarda büyük bir gelişme kaydetmiş, düne kadar sebze tohumluğunu ithal ettiğimiz İsrail’e bugünlerde sebze tohumu ihraç etmemiz Türk tohumculuğunun kısa sürede nasıl bir ivme kazandığını göstermesi açısından oldukça önemlidir. Ancak tüm bu gelişmeler ülke tohumculuğumuzun şampiyonlar liginde oynaması için yeterli değildir. Bu gelişmenin gelecek yıllarda hızlı bir şekilde yukarıya doğru bir ivme kazanması için, ayakları yere basan projelerin en kısa sürede hayata geçmesi, tohumculuk sektörüne Ar-Ge konularında ve alt yapı için önemli destekler verilmesi, gen kaynaklarımızın kullanılmasının sağlanması ve tohumculuk kanununun günün şartlarına göre yeniden ele alınması ve revizyona ihtiyaç duyulan kısımlarının gözden geçirilmesi ile sağlanabilecektir.

Ülkemizin önümüzdeki yıllarda Dünya’nın önemli tohumculuk merkezlerinden biri olması ancak geleceği resimleyebilen doğru ve hızlı projelerin hayatta geçmesi ile mümkün olabilecektir. Bu potansiyele ve insan kaynaklarına sahip olan bir sektör olarak bunu başarabileceğimize olan inancım tamdır. Yeter ki hayal değil gerçeklerin peşinde koşalım. Çalışarak ve üreterek hedeflerimize ulaşmamız daha kolay olacaktır.