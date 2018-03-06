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Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti

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Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti
Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve Başkan Ertürk, Kahramankazan’daki minik güreşçilerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Misafirini çiçekle karşılayan Ertürk, güreş alanında uluslararası arenada Türkiye'ye yaşattığı başarılar nedeniyle tüm Kahramankazan ve Ankara halkı adına, Kayaalp’e şükranlarını sunduğunu belirtti. Başkan Ertürk, şampiyon güreşçiye el ile dokunmuş ipek bir Türk Bayrağı hediye etti.

Minik güreşçilerle sohbet

Kayaalp daha sonra Kahramankazan Belediyespor’un minik güreşçileriyle bir araya geldi. Minik güreşçilerle yakından ilgilenen Kayaalp, onlarla bir süre sohbet etti. Başkan Ertürk ve Kayaalp daha sonra minik güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spor yatırımları konuşuldu

Başkan Ertürk ve Kayaalp, görüşme kapsamında Kahramankazan'da spor alanındaki yatırımlar ve sportif faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ertürk, 52 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan’da, iki adet olimpik yüzme havuzu, iki adet çim futbol sahası, dünya standartlarında bir spor salonu, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan bir bocce salonu, sporcuların konakladığı 5 yıldızlı otel konforunda bir kamp merkezi ve belediye spor kulübünde 12 ayrı branşta bin 500 lisanslı sporcu bulunduğunu aktardı. Kayaalp de Kahramankazan’ın spor alanında yapılan yatırımlardan oldukça etkilendiğini belirterek, Başkan Ertürk’e spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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