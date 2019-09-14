14 Yaşındaki Çocuk Ailesinden 5 Kişiyi Öldürdü!

ABD'nin Alabama eyaletinde henüz 14 yaşında olan küçük çocuk, ailesinden 5 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Üvey annesini, babasını ve 3 kardeşini silahla öldüren küçük çocuk olayı itiraf etti.

Bir yetişken ve 2 gencin olay yerinde hayata gözlerini yumduğu, yaralı olan bir yetişkinle çocuğun ise hastanede hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

Polis sözcüsü Stephen Young, olayla ilgili açıklama yaparak, çocuğun saldırı sonrasında polis ekiplerini arayarak itiraf ettiğini, çocuğun ilk ifadesinde ise evin alt katındayken üst katta silah sesleri duyduğuna yönelik polise bilgi verdiğini de anlattı. Çocuk tutuklanarak ıslah evine gönderildi.