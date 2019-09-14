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14 Yaşındaki Çocuk Ailesinden 5 Kişiyi Öldürdü!
ABD'de şok eden bir olay yaşandı. Henüz 14 yaşındaki küçük çocuk, kendi ailesinden 5 kişiyi silahla öldürdü.
ABD'nin Alabama eyaletinde henüz 14 yaşında olan küçük çocuk, ailesinden 5 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Üvey annesini, babasını ve 3 kardeşini silahla öldüren küçük çocuk olayı itiraf etti.
Polis sözcüsü Stephen Young, olayla ilgili açıklama yaparak, çocuğun saldırı sonrasında polis ekiplerini arayarak itiraf ettiğini, çocuğun ilk ifadesinde ise evin alt katındayken üst katta silah sesleri duyduğuna yönelik polise bilgi verdiğini de anlattı. Çocuk tutuklanarak ıslah evine gönderildi.
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