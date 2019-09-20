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15 Yaşındaki Genç Kızı Herkesin İçinde Boğarak Öldürdü!

Dominik'te tüm Dünya'da büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. 16 yaşındaki bir şahıs, 15 yaşındaki kızı herkesin içinde boğarak öldürdü.

Dünya 20.09.2019, 09:53 Billdrt
15 Yaşındaki Genç Kızı Herkesin İçinde Boğarak Öldürdü!

Başkent Santa Domingo'daki Pantoga bölgesinde, hafta sonu havuza gelerek eğlenmek isteyen 15 yaşındaki talihsiz kız, havuz kenarında durduğu esnada, 16 yaşındaki bir arkadaşı tarafından havuzun içerisine itildi. Ancak, Montes havuzdan çıkmak isterken, 16 yaşındaki iten şahıs tekrar havuza attı. Montesi havuza fırlattıktan sonra ardına hemen kendisi de atlayan şahıs, bir süre boyunca genç kızı su altında tuttu ve boğdu.

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