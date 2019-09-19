19 Yaşındaki Genç Kıza Dehşeti Yaşattı: Önce Tecavüz Etti Sonra Öldürdü

Tüm Dünya'nın gündemine düşen korkunç olay, Güney Afrika'nın Cape Town isimli şehrinde yaşandı. Cape Town üniversitesinde eğitim gören Mrwetyana'dan, 24 Ağustos Cumartesi gününden beri haber alınamıyordu.

19 yaşındaki sinema öğrencisi, en son kahverengi bol pantolon ve siyah bir el çantasıyla postaneye girerken kameralar tarafından kaydedilmişti. Arkadaşlarının ve ailesinin çok sevdiği Uyinene, aradan geçen saatlere rağmen evine dönmedi. Polis ekiplerine haber verildi.

Polis ekipleri, uzun zamandır kayıp olan kadını bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Oldukça titiz yürütülen çalışmalar sonucunda kadının cansız bedenine ulaşıldı. Uyinene'nin cansız bedeni katil tarafından yapılan açıklamanın ardından bulundu.

Postanede çalışmakta olan bir adamın, Uyinene'yi kurduğu tuzağa düşürdüğü, ilk olarak tecavüz ettiği ardından ise öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri 42 yaşındaki sapık katili sorguladıktan sonra otomobilinde araştırma yaptı ve kan izlerine rastladı. Bunun üzerine zanlı her şeyi itiraf etti.

İsmi açıklanmayan katil, postaneye gelen genç kıza, elektrikle ilgili bir problem olduğunu başka zaman gelmesini söyledi. Mrwetyana'da adama inanarak postaneyi terketti. Adamın söylediği saatte tekrardan geldi. Kızı tuzağa düşürerek kapıyı üzerine kilitleyen sapık adam ilk olarak tecavüz etti ardından ise öldürdü.