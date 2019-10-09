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2 Kıza Tecavüz Edip Kaçırmak İstedi!
ABD'de 55 yaşındaki Mark Anthony Smith isimli sapık 2 çocuğa tecavüzde bulundu. Sapık, olayın ardından geçen 23 yıl sonra FBI ve Danimarka Polisi tarafından düzenlenen operasyonla birlikte yakalandı.
ABD'de 1996 yılından bugüne kadar çocuk istismarı suçlamasıyla aranması bulunan 55 yaşındaki Mark Anthony Smith, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Danimarka polisinin düzenlediği ortak operasyon sonucunda yakalandı. Başkent Kopenhag'ta yakalanan 55 yaşındaki şahsın çocuk istismarı suçundan 23 yıldır aranmasının olduğu belirlendi.
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