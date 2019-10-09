2 Kıza Tecavüz Edip Kaçırmak İstedi!

ABD'de 1996 yılından bugüne kadar çocuk istismarı suçlamasıyla aranması bulunan 55 yaşındaki Mark Anthony Smith, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Danimarka polisinin düzenlediği ortak operasyon sonucunda yakalandı. Başkent Kopenhag'ta yakalanan 55 yaşındaki şahsın çocuk istismarı suçundan 23 yıldır aranmasının olduğu belirlendi.

55 yaşındaki sapık, Mayıs 1995'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Sacramento şehrinde henüz 14 yaşında olan 2 kız çocuğuna tecavüz ettiği ve yine aynı ay içerisinde diğer bir 14 yaşındaki çocuğu da zorla kaçırma kistediği ifade edidli.