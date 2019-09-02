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2 uçağın kanatları birbirine çarptı

Rusya’nın başkenti Moskova’da 2 yolcu uçağının kanatları pistte ilerlerken birbirine çarptı.

Dünya 03.09.2019, 17:14 03.09.2019, 17:33
2 uçağın kanatları birbirine çarptı
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Rusya’nın başkenti Moskova’da 2 yolcu uçağının kanatları pistte ilerlerken birbirine çarptı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı’nda 2 uçak yolcularını indirdikten sonra kendi yerlerine doğru ilerlerken kanatları birbirine çarptı. Royal Fligth ile Aerolot havayollarına ait uçakların kanatlarının birbirine çarpmasının ardından her 2 uçağın bir sonraki uçuşları iptal edildi. Uçaklar hangara çekilerek bakıma alındı. Kaza sırasında uçaklarda hiçbir yolcunun bulunmadığı açıklanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #rusya
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