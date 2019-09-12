2 Yaşındaki Bebek Annesinin Ölümüne Sebebiyet Verdi!

Belarus'un Staroe Selo bölgesinde 31 Ağustos 2019 tarihinde ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte 21. yaş gününü kutlayan Yulia Sharkom, doğum gününde hayatını kaybetti.

Cama Sıkıştı

21 yaşındaki genç anne henüz 2 yaşında olan çocuğunu aracının ön koltuğunun yarı açık olan camından almak istedi. Fakat kafasını içeri uzattığı anda küçük çocuk cam kapatma tuşuna bastı. Boynu cam ve araç arasında sıkışan anne boğularak feci şekilde can verdi.

Eşi Buldu

İki çocuk sahibi kadının eşi Artur Sharkom, kazanın sonrasında eşini baygın halde buldu. Eşini kurtarmak için camı kırarak açan Artur, kadını camdan kurtardı. Eşinin çağrısıyla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından heöen hastaneye kaldırılan kadın, boğulma sonucu meydana gelen beyin hasarı sebebiyle 8 günlük tedavi sonucunda hayata gözlerini yumdu.