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200 yıl sonra bir ilk

ABD’nin eyaleti Alabama’nın başkenti Montgomery’de belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak bir ilki gerçekleştiren siyahi Steven Reed, Montgomery’de belediye başkanı seçildi.

Dünya 10.10.2019, 12:05 10.10.2019, 14:23
200 yıl sonra bir ilk

ABD’nin eyaleti Alabama’nın başkenti Montgomery’de belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak bir ilki gerçekleştiren siyahi Steven Reed, Montgomery’de belediye başkanı seçildi.

Alabama’nın başkenti Montgomery’de belediye başkanlığı seçimlerini bir siyahi kazandı. Henüz resmi olmayan ve yüzde 90 oy sayımı sonuçlarına göre kazandığı açıklanan siyahi belediye başkanı Steven Reed, ülkenin kuruluş tarihi 1819’dan bu yana seçilen ilk siyahi başkan olarak göreve başlayacak. Rakibi televizyon istasyonu sahibi David Woods’u 16 binden fazla oy alarak mağlup eden Steven Reed "Bu gece son değil, bu gece başlangıç" dedi.

Reed konuşmasında birlik mesajı vererek, “Bizi birbirimizden ayıran şeylere karşı birbirimize bağlayan her şeyi geliştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#abd #dünya
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