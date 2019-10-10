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2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu
Nobel 2018 Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’e, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke’e verildi.
Dünya 10.10.2019, 15:10
Nobel 2018 Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’e, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke’e verildi.
2019 Nobel ödülü ise manzaralara ve dünyanın maddi varlığına olan olağanüstü dikkatinden dolayı Avusturyalı Peter Handke’e verildi. 50 yıldan uzun bir süredir farklı türde çok sayıda eser üreten Handke’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın en etkili yazarlarından biri olduğu belirtildi. Peter Handke’nin ilk romanı “Die Hornissen” 1966’da yayınlanmıştı.
Edebiyat alanında Nobel ödüllerini veren akademi, geçtiğimiz yıl cinsel taciz iddialarının yol açtığı tartışmalar nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü’nün verilmeyeceğini açıklamıştı.(İHA)
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