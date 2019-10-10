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2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu

Nobel 2018 Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’e, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke’e verildi.

Dünya 10.10.2019, 15:10
2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu

Nobel 2018 Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’e, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke’e verildi.

Nobel Edebiyat ödülleri sahiplerini buldu. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’ne Polonyalı yazar Olga Tokarczuk laik görüldü. Romanlarını kültürel karşıtlıklar arasında inşa eden Tokarczuk’un dönüm noktasının 1996’da yazdığı "Prawiek i inne czasy" (Tarih Öncesi Çağlar ve Diğer Zamanlar) adlı 3’üncü romanı olduğu belirtildi. Romanın 1989’dan sonra yeni Polonya edebiyatının mükemmel bir örneği olduğu ifade edildi.

2019 Nobel ödülü ise manzaralara ve dünyanın maddi varlığına olan olağanüstü dikkatinden dolayı Avusturyalı Peter Handke’e verildi. 50 yıldan uzun bir süredir farklı türde çok sayıda eser üreten Handke’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın en etkili yazarlarından biri olduğu belirtildi. Peter Handke’nin ilk romanı “Die Hornissen” 1966’da yayınlanmıştı.

Edebiyat alanında Nobel ödüllerini veren akademi, geçtiğimiz yıl cinsel taciz iddialarının yol açtığı tartışmalar nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü’nün verilmeyeceğini açıklamıştı.

(İHA)
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