2019 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
2019 Nobel Ekonomi Ödülü, Küresel yoksullukla mücadele konusundaki deneysel çalışmalarından dolayı Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verildi.
2019 Nobel Ekonomi Ödülü, Küresel yoksullukla mücadele konusundaki deneysel çalışmalarından dolayı Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verildi.
Bu yılki Nobel ödülleri sahiplerini buldu. Son olarak Nobel Ekonomi ödülüne laik görenlerin isimleri açıklandı. 2019 Nobel Ekonomi ödülü, Küresel yoksullukla mücadele konusundaki deneysel çalışmalarından dolayı Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verildi. Ekonomi ödülü alan isimlerin ortaya koyduğu çalışmaların yoksullukla mücadele konusunda önemli gelişmeler sağladığı belirtildi.
1972 doğumlu olan Esther Duflo, Ekonomi Ödülü’ne laik görülen en genç kişi ve bu alanda ödül alan 2. kadın oldu.
Nobel Tıp Ödülü’nü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza, Fizik Ödülü’nü ise James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazanmıştı. Kimya Ödülü’ne John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görülürken, 2018 Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’e, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke’e verildi. Nobel Barış Ödülü ise Etiyopya ve Erite halklarının barışı için yaptıklarından dolayı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’ye verilmişti.
(İHA)
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