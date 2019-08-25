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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı

Japonya’da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı.

Dünya 25.08.2019, 09:56 25.08.2019, 10:06
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı
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Japonya’da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı.

Japonya’da Tokyo Olimpiyatları ile birlikte 2020’de gerçekleştirilecek Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı. 25 Ağustos’ta başlayacak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda, dünyanın dört bir yanından gelecek sporcular, iki yeni spor dalı olan badminton ve tekvando dahil 22 spor dalında 540 farklı müsabakada yarışacak.

BİLET BAŞVURULARI SÜRÜYOR

İlk etapta yalnızca Japonya’da yaşayanlara açık olan paralimpik bilet satış çekilişi başvuruları başladı. Başvurular 9 Eylül’e kadar devam edecek. Müsabakaları seyirci ile doldurmayı hedefleyen organizasyon komitesi, eski İspanyol futbol yıldızı Andres Iniesta’nın görme engelli sporcularla futbol oynadığı bir de tanıtım videosu hazırladı.

SICAK ENGELİ

Paralimpik Oyunları için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, organizatörler bir dizi aksaklıkla mücadele ediyor. 2020 yazında aşırı sıcakların yaşanması beklenen Japonya’da, paratriatlon müsabakaları tedbir amaçlı olarak yarım saat erken başlayacak.

Öte yandan paratriatlon müsabakalarının yüzme etabının gerçekleştirileceği bölgede su kalitesi yetersiz bulunduğu için, deneme müsabakalarının yüzme etabı iptal edildi.

(Burak Ersoy/İHA)

#tokyo #2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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