23 Yaşındaki Öğretmen 15 Yaşındaki Öğrencisiyle İlişki Yaşadı!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Somerset High School isimli lisede sağlık öğretmeni olarak görev yapan 23 yaşındaki Talia Jo Warner'in, 15 yaşındaki bir erkek öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığı tespit edildi.

İkili, ilk olarak Snapchat uygulaması üzerinden cinsel içerikli birçok konuşma yaptı. Ardından ise öğretmen, öğrencisine üzerinde kıyafet olmayan onlarca görüntüsünü yolladı. İlerleyen süreçte ise 15 yaşındaki öğrenci ve öğretmeni defalarca kez öğretmenin evinde ilişkiye girdiler.

Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte 15 yaşındaki öğrenci, okul yöneticileriyle görüşme yaptığında böyle bir şey olmadığını söylese de polis ekiplerine her şeyi anlattı. Öğrenci, 2018 yılının Ekim ve Aralık ayları içerisinde öğretmeninin kendisine kıyafeti olmadığı onlarca fotoğraf gönderdiğini ardından ise cinsel ilişkiye girdiklerini dile getirdi.

İlişki ortaya çıktıktan sonra meslekten istifa eden 23 yaşındaki öğretmen, yapılan yargılama sonucunda mahkeme tarafından suçlu bulunduğu takdirde 40 yıl hapis cezası ve 100.000 $ para cezasına çarptırılacak.