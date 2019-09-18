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32 Yaşındaki Adam 13 Yaşındaki Kızı Kaçırıp 3 Gün Kölesi Yaptı!

32 yaşında evli bir sapık, okuldan eve dönmekte olan henüz 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı ve 3 gün boyunca çocuğa tecavüzde bulundu. Küçük kız, bir mucize eseri kurtulmayı başardı.

Dünya 18.09.2019, 12:17 Billdrt
32 Yaşındaki Adam 13 Yaşındaki Kızı Kaçırıp 3 Gün Kölesi Yaptı!

Moskova'da meydana gelen olay tüm Dünya'yı şoka uğrattı. 32 yaşındaki evli bir şahıs, henüz 13 yaşında olan küçük kız çocuğunu kaçırarak 3 gün boyunca aralıksız olarak tecavüzde bulundu. Kan donduran olayın detayları ise duyanların kanını dondurdu.

Okuldan çıktıktan sonra eve dönüş yolunda arkadaşlarıyla birlikte ilerleyen küçük kız, bir anda yanlarına yaklaşan 32 yaşındaki sapığın zorlamasıyla birlikte ite kalka araca bindirildi. Bilmediği bir adrese götürülen 13 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı.

3 gün boyunca sürekli olarak tecavüzde bulunarak sürekli kölesi yaptığını belirten cani, şiddet uyguladığı kıza ara ara yemek yaptırıp şarkı söyletti. Bilmediği bir adreste kapalı kalan 13 yaşındaki çocuk, ailesinin olay günü polise gitmesiyle birlikte aranmaya başladı fakat bir sonuç elde edilemedi. 

Mucize Şekilde Kurtuldu

Küçük kız bir kez daha tecavüze uğradı. Bunun sonrasında 32 yaşındaki sapık şahıs aldığı fazla alkol sebebiyle sarhoş oldu ve uyuya kaldı. Bu durumu fırsat bilerek hemen kapının anahtarını aramaya başlayan küçük kız tesadüf eseri anahtarı buldu ve kendini dışarı atarak koşmaya başladı. Yolda gördüğü polisler, kızın bu halinden şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı.

Kızıyla henüz iletişim kuramadıklarını ifade eden annesi, Korkunç göründüğünü ve yüzünde birçok morluk bulunduğunu; sürekli ağladığını ve durduramadıklarını anlattı.

Küçük kızın polis ekiplerinin bulduğu bölgede yapılan çalışmalar sonrasında 32 yaşındaki şahsın bir öğrenci evi kiraladığı ve burada ikamet etmeye başladığı farkedildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cani sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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