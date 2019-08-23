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555 Kadının Etek Altı Fotoğraflarını Çekip Yayınlayan Sapık Yakalandı!
İspanya'nın başkenti Madrid'de ikamet eden Kolombiya uyruklu bir şahıs toplam olarak 555 kadına ait etek altı görüntülerini çekerek sosyal medya ve cinsel içerikli sitelerde yayınladı. Suçüstü yakalanarak tutuklandı...
İspanya Madrid'de, Kolombiyalı olduğu bilgisine ulaşılan sapık, sırt çantasına yerleştirdiği cep telefonu aracılığıyla kadınların etek altı görüntülerini çektiği esnada suç üstü yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3.519 Üyesi Var
Polis ekipleri, adamın 283 kadının görüntüsünü cinsel içerikli sitelere attığı ve milyonlarca yorum aldığını saptadı. Adamın evine yapılan baskında ise kendine ait olan cinsel içerikli fotoğraf / video sitesinde toplam olarak 3.519 üye olduğu tespit edildi ve bilgisayarına el koyuldu.
Kadınların etek altı görüntülerini çekmek ve bunu yayınlamak İspanya yasalarına göre cinsel istismar suçu olarak değerlendiriliyor ve bu suçu işleyenler hapis cezası alıyor.
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