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6 AB ülkesi Ocean Viking’deki göçmenleri alacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bloğa üye 6 ülkenin Ocean Viking adlı insani yardım gemisindeki göçmeleri alacağını bildirdi.

Dünya 23.08.2019, 14:35 23.08.2019, 15:07
6 AB ülkesi Ocean Viking’deki göçmenleri alacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bloğa üye 6 ülkenin Ocean Viking adlı insani yardım gemisindeki göçmeleri alacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait Norveç bayraklı yardım gemisi Ocean Viking’deki 356 göçmeni alacağını söyledi. Avramopoulos Twitter’dan yaptığı açıklamada, Malta’ya geminin limana yanaşmasına ve insanların gemiden ayrılmalarına izin verdiği için övgülerde bulunarak, "Ocean Viking gemisinde bulunanlar için bir çözüm bulunduğuna ve hepsinin yeniden yerleştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Avramopoulos, göçmenleri kabul eden ülkelerin Fransa, Almanya, Romanya, Lüksemburg, Portekiz ve İrlanda olduğunu da sözlerine ekledi.

MALTA’DAN LİMAN İZNİ ÇIKTI

Malta’dan yapılan açıklamada, AB ülkelerinin göçmenleri alma kararının ardından Malta ve Lampedusa Adaları arasındaki sularda demir atmış halde bekleyen Ocean Viking’deki 356 göçmenin limana çıkmasına izin verileceği bildirildi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, göçmenlerin Ocean Viking’ten kıyıya çıkmadan önce ülkenin silahlı kuvvetlerinin gemilerine taşınacağını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#6 AB ülkesi Ocean Viking #kaçak göçmen #göçmen #Avrupa Birliği komisyonu #avrupa birliği
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