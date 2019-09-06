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73 Yaşındaki Kadın İkiz Bebek Doğurdu!

Hindistan'da 73 yaşındaki kadın bir mucize eseri ikiz bebek doğurdu. Eşi yıllarca baba olmayı bekledi. Baba olduktan 1 gün sonra felç geçirdi.

Dünya 06.09.2019, 16:38 Billdrt
73 Yaşındaki Kadın İkiz Bebek Doğurdu!

Hindistan'ın güneyinde yer alan Andhra Pradeş eyaletinde yaşamakta olan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında ikiz bebek doğurarak bir ilke imza attı. Yaramati, 2 aylık tüp bebek tedavisi sonrasında dün ikiz kız çocuk sahibi oldu. Mangayamma Yaramati, 82 yaşındaki eşi Sitrama Rajarao'nun her zaman baba olmak istediğini fakat bu yaşına kadar asla hamile kalamadığını belirtti.

Bebeklerin sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu açıklayan Yaramati, çok mutlu olduklarını ifade ederek, defalarca denediklerini ve çok sayıda doktorla görüştüklerini anlattı. Hayatının en mutlu gününün bugün olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar anne olamaması sebebiyle toplumda kendini oldukça kötü hissettiğini anlatan yaşlı kadın sosyal aktivitelere de katılamadığını anlattı. Kendisiyle "çocuksuz kadın" diye yıllarca dalga geçildiğini de ekledi.

Yıllar sonra anne olmayı başaran kadının eşi Sitarama Rajarao ise, baba olduktan 1 gün sonra felç geçirdi. Rajarao'nun hastanedeki tedavisi hala teedavi ediyor. Hindistan'da bundan 3 yıl önce 70 yaşındaki Daljinder Kaur isimli kadın hamile kalmış ve sağlıklı bir erkek bebeğe sahip olmuştu.


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