AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker "Birisi havacılık sektörümüze gümrük vergileri uygularsa aynısını yaparız" dedi
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Birisi havacılık sektörümüze gümrük vergileri uygularsa aynısını yaparız." dedi.
Juncker, Amerikan Ticaret Odasının Brüksel'de düzenlediği programda, AB ve ABD arasında yaklaşık 15 yıldır devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
AB ve ABD arasında karşılıklı ticaretin sadece rakamlarla ilgi olmadığını, insanların yaşamlarını doğrudan etkilediğini belirten Juncker, "Ticaret savaşları kolayca başlar, hızla şiddeti artar ama genellikle kötü biçimde sonuçlanır." diye konuştu.
Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ), ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulanmasına izin veren kararı hakkında Juncker, "Birisi havacılık sektörümüze gümrük vergileri uygularsa aynısını yaparız." ifadesini kullandı.
Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları olan ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus karşılıklı olarak birbirlerini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.
Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle birbirine karşı hukuki süreç yürütüyor.
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