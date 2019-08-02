ABD, Afganistan’dan askerlerini çekmeyi planlıyor
Amerikan basını, ABD’nin Taliban’ı barış görüşmelerine ikna etmek ve bir dizi ödün vermesini sağlamak için Afganistan’daki askeri varlığını azaltmayı planladığını iddia etti.
Amerikan basını, ABD’nin Taliban’ı barış görüşmelerine ikna etmek ve bir dizi ödün vermesini sağlamak için Afganistan’daki askeri varlığını azaltmayı planladığını iddia etti.
ABD ve Taliban arasında barış görüşmeleri devam ederken taslak anlaşmanın maddeleri ortaya çıkıyor. ABD’li yetkililerin Amerikan basınına yaptığı açıklamalara göre, Taliban’ın El Kaide ile bağlarının kesmesi ve ateşkes gibi vereceği bir dizi ödün karşılığında, Trump yönetimi ABD askerlerinin önemli bir kısmını Afganistan’dan çekmeyi planlıyor. Taliban’ın Afganistan hükümeti ile barış anlaşmasını müzakere etmesini şart koşan taslak anlaşmada, ülkedeki ABD askerlerinin sayısının 14 binden 8 bine düşürülmesinin planlandığı belirtildi.
"EL-KAİDE VE DEAŞ ASLA MÜZAKERE MASASINDA OLMAYACAK”
ABD’li Senatör Lindsey Graham konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Afganistan’daki Taliban ile ne tür bir anlaşma yapıldığını görmek çok ilgimi çekiyor. Kesinlikle bildiğim tek bir şey var; El-Kaide ve DEAŞ asla müzakere masasında olmayacak” diye konuştu.(İHA)
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