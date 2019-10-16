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ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’ye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın Türkiye’ye geleceğini belirtti.

Dünya 15.10.2019, 23:45 16.10.2019, 01:01
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’ye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın Türkiye’ye geleceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, başkanlığını Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yürüttüğü aralarında ise Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da yer aldığı bir heyetin yarın Türkiye’ye geleceğini belirtti. ABD Kuvvetlerinin tamamını Suriye’den çekmek istediğini dile getiren Trump, ABD kuvvetlerinin polislik yaptığını söyleyerek, “Onlar polis değil çok farklı bir kuvvet” dedi.

Türkiye ve diğerlerine karşı daha sert bir tutum içerisinde olacaklarını ifade eden Trump, "Barışı ve güvenliği korumak zorundalar” dedi. Heyetin bölgede ateşkes talebinde bulunacağını söyleyen Trump, Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını bir kez daha dile getirdi.

(İHA)

#Türkiyeye geliyor #Dışişleri Bakanı Pompeo #ABD Başkan yardımcısı Pence
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