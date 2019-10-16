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ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’ye geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın Türkiye’ye geleceğini belirtti.
Dünya 15.10.2019, 23:45 16.10.2019, 01:01
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın Türkiye’ye geleceğini belirtti.
Türkiye ve diğerlerine karşı daha sert bir tutum içerisinde olacaklarını ifade eden Trump, "Barışı ve güvenliği korumak zorundalar” dedi. Heyetin bölgede ateşkes talebinde bulunacağını söyleyen Trump, Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını bir kez daha dile getirdi.
(İHA)
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