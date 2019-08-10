Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

ABD Başkanı Trump: "Kim Jong Un’u görmeyi dört gözle bekliyorum”

Kuzey Kore’nin dünyanın en başarılı ülkelerinden birine dönüşebileceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte, Kim Jong Un’u görmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya 10.08.2019, 17:40
ABD Başkanı Trump: "Kim Jong Un’u görmeyi dört gözle bekliyorum”
banner63

Kuzey Kore’nin dünyanın en başarılı ülkelerinden birine dönüşebileceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte, Kim Jong Un’u görmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan uzun bir mektup aldığını açıkladı. Mektuptan memnun olduğunu dile getiren Trump, "Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması, dünyanın en başarılı ülkelerinden birine dönüşmesine yol açacak” dedi.

Başkan Trump, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Kim Jong Un tarafından bana gönderilen mektupta, çok nazik bir şekilde ABD-Güney Kore ortak tatbikatı sona erdikten sonra görüşmek ve müzakerelere başlamak istediğini belirtti. Çoğunlukla saçma ve pahalı tatbikatlardan şikayet edilen oldukça uzun bir mektuptu. Ayrıca kısa menzilli füze testlerine dair küçük bir özürdü. Tatbikatlar sona erdiğinde bu denemelerin de duracağını söyledi” dedi.

Kim Jong Un’u yeniden görmeyi dört gözle beklediğini belirten Başkan Trump, “Çok uzak olmayan bir gelecekte, Kim Jong Un’u görmeyi dört gözle bekliyorum! Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması, dünyanın en başarılı ülkelerinden birine dönüşmesine yol açacak” ifadelerini kullandı.

(İHA)
Yorumlar (0)
32°
açık
Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
İmsak 04:11
Güneş 05:48
Öğle 12:59
İkindi 16:49
Akşam 20:00
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Liverpool 1 3
2. Bournemouth 0 0
3. Arsenal 0 0
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Sheffield United 0 0
15. Southampton 0 0
16. Tottenham 0 0
17. Watford 0 0
18. West Ham 0 0
19. Wolverhampton 0 0
20. Norwich City 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@