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ABD Başkanı Trump’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, “Bu sabah NATO üyesi olan Türkiye Suriye’ye girdi. ABD bunu uygun bulmamaktadır” dedi.
Dünya 09.10.2019, 20:55
ABD Başkanı Donald Trump, “Bu sabah NATO üyesi olan Türkiye Suriye’ye girdi. ABD bunu uygun bulmamaktadır” dedi.
Açıklamada, Türkiye’nin Hristiyanlar dahil dini azınlıkları, sivilleri koruyacağına söz verdiğini ve insani bir kriz oluşturmayacağına dair söz verdiği belirtildi. Türkiye’nin başlattığı bu harekat ile bölge hapishanelerinde bulunan DEAŞ teröristlerinin de sorumluluğunu aldığını belirterek “Bunları hapiste tutmak DEAŞ’ın herhangi bir yol, şekil yada formda tekrar oluşmasını engellemek Türkiye’nin sorumluluğunda” dedi.
Trump ayrıca ABD’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)
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