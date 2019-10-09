ABD Başkanı Trump’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, “Bu sabah NATO üyesi olan Türkiye Suriye’ye girdi. ABD bunu uygun bulmamaktadır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı hakkında yazılı açıklamada bulundu. Harekâtın, ABD tarafından onaylanmadığını belirten Trump, “Bu sabah NATO üyesi olan Türkiye Suriye’ye girdi. ABD bunu uygun bulmamaktadır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin operasyonunun kötü bir fikir olduğunu söyleyen Trump, bölgede ABD askeri bulunmadığını belirterek, “Politikaya girdiğim ilk günden beri, açıkça belirttim, özellikle ABD çıkarına olmayacak anlamsız ve sonsuz savaşlarda bulunmak istemiyorum” dedi.

Açıklamada, Türkiye’nin Hristiyanlar dahil dini azınlıkları, sivilleri koruyacağına söz verdiğini ve insani bir kriz oluşturmayacağına dair söz verdiği belirtildi. Türkiye’nin başlattığı bu harekat ile bölge hapishanelerinde bulunan DEAŞ teröristlerinin de sorumluluğunu aldığını belirterek “Bunları hapiste tutmak DEAŞ’ın herhangi bir yol, şekil yada formda tekrar oluşmasını engellemek Türkiye’nin sorumluluğunda” dedi.

Trump ayrıca ABD’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)