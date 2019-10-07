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ABD Başkanı Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Dünya 07.10.2019, 19:20
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Kendisinin başa geldiği zamanda ABD ordusunun adeta tükenmiş olduğunu ifade eden Trump, “ABD ordusu şimdi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü. Bu sonu gelmeyen ve saçma olan savaşlar bitiyor. Büyük resme odaklanacağız” dedi.
Trump, ayrıca bazı isimlerin ve yayınların paylaşımlarını kendi hesabında paylaştı. Bu paylaşımlarında çeşitli ifadelere yer veren Trump, Türkiye’nin kendisinin düşündükleri ile çelişen bir adım atması halinde Türkiye ekonomisini hedef alabileceğini söyledi.(İHA)
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