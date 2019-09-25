ABD'de Bir Öğretmen Dehşeti Daha: Kız Öğrenciyle Yatakta Kıyafetsiz Basıldı!

Bahse konu olay, bundan 3 yıl önce ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. Lauren Debenedetta isimli bir kadın, Haven Dance Studio isimli bir dans okulunda dans eğitimleri veriyordu. Öğretmen, kurs başlar başlamaz bir kız öğrenciyi gözüne kestirerek ders dışında da yakınlaşmaya başladı.

15 yaşında olan kız öğrenciyi ders aralarında odasına çağıran kadın öğretmen yapılan iddialara göre öpüyor ve elle taciz ediyordu. Ardından ders dışında da konuşabilmeleri için öğrencisine numarasını vermişti. 41 yaşındaki öğretmen, öğrencisiyle okul dışında çok kez bir araya geldi.

Genç kız ve kadın öğretmen, zanlının evinin yanı sıra çocuğun evinde ve dans okulunda da sık sık ilişkiye girdi. 15 yaşındaki çocuk bir gün hasalandığından dolayı okula gitmedi. Öğretmeni ise öğrencisini aradı. Genç kızın evine gelmek istediğini belirten öğretmen, evde kimsenin olmadığı bilgisine ulaşınca hemen eve gitti.

Lauren Debenedetta ve 15 yaşındaki öğrencisini yatakta kıyafetsiz bir şekilde üvey baba bastı. Karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şok yaşayan baba hemen polis ekiplerine haber verdi.

Kadın öğretmen toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.