ABD'de Bir Öğretmen Dehşeti Daha: Kız Öğrenciyle Yatakta Kıyafetsiz Basıldı!
ABD'nin Florida eyaletinde bir sapık öğretmen, dans verdiği kız öğrencisiyle birlikte yatakta kıyafetsiz halde yatarken basıldı. Üvey babanın yakaladığı kadın öğretmenin cezası belli oldu.
Bahse konu olay, bundan 3 yıl önce ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. Lauren Debenedetta isimli bir kadın, Haven Dance Studio isimli bir dans okulunda dans eğitimleri veriyordu. Öğretmen, kurs başlar başlamaz bir kız öğrenciyi gözüne kestirerek ders dışında da yakınlaşmaya başladı.
15 yaşında olan kız öğrenciyi ders aralarında odasına çağıran kadın öğretmen yapılan iddialara göre öpüyor ve elle taciz ediyordu. Ardından ders dışında da konuşabilmeleri için öğrencisine numarasını vermişti. 41 yaşındaki öğretmen, öğrencisiyle okul dışında çok kez bir araya geldi.
Lauren Debenedetta ve 15 yaşındaki öğrencisini yatakta kıyafetsiz bir şekilde üvey baba bastı. Karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şok yaşayan baba hemen polis ekiplerine haber verdi.
Kadın öğretmen toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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