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ABD'de bombardıman uçağı düştü: 5 ölü

Connecticut eyaletinde düşen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma B-17 bombardıman uçağında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Uçakta 13 kişinin bulunduğu belirtildi

Dünya 02.10.2019, 22:26 02.10.2019, 22:33
ABD'de bombardıman uçağı düştü: 5 ölü

WINDSOR LOCKS (AA) - ABD'nin Connecticut eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombardıman uçağı düştü.

Connecticut Valisi Ned Lamont'ın sözcüsü Max Reiss, B-17 bombardıman uçağının, Hartford'un kuzeyinde Bradley Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğünü açıkladı.

Eyalet yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kalkışın hemen ardından acil iniş yapmaya çalışırken düşen uçakta 3'ü mürettebat 13 kişinin bulunduğu belirtildi.

#5 ölü #abd #bombardıman uçağı #Connecticut
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