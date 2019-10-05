ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Eylül-4 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 azalarak 710'a indi.

Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 7 hafta üst üste düşüş kaydedildi.

Perşembe 57,71 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünü yüzde 1,37 artışla 58,50 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 1,01 kazançla 52,98 dolardan kapandı. WTI bir önceki günü 52,45 dolardan tamamlamıştı.