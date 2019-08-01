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ABD Hazine Bakanlığından, İran Dışişleri Bakanı Zarif’e yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e yaptırım uygulama kararı aldı.

Dünya 31.07.2019, 23:55
ABD Hazine Bakanlığından, İran Dışişleri Bakanı Zarif’e yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e yaptırım uygulandığı belirtilerek, "Uluslararası Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine 8 Ocak 1960 doğumlu Muhammed Cevad Zarif’i eklemiştir” denildi.

“BENİ BU KADAR BÜYÜK BİR TEHDİT OLARAK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Karardan sonra soysal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zarif, “ABD’nin beni hedef göstermesinin nedeni İran’ın dünyadaki öncelikli sözcüsü olmam. Gerçekler bu kadar acı verici mi? Benim İran dışında bir mülküm olmadığı gözönüne alındığında, bunun benim üzerimde ya da ailemin üzerinde bir etkisi yok. Gündeminizde beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Serkan Bayar/İHA)
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