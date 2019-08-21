"ABD ile görüşmeler benim iznimle devam ediyor”
Venezuela Devlet Nicolas Maduro, kendisine bağlı yetkililerin ABD ile görüşmelerde bulunduğu iddialarını doğrulayarak, “ABD hükümetinin temsilcileriyle temasların birkaç aydır benim iznimle devam ettiğini onaylıyorum" dedi.
Venezuela Devlet Nicolas Maduro, kendisine bağlı yetkililerin ABD ile görüşmelerde bulunduğu iddialarını doğrulayarak, “ABD hükümetinin temsilcileriyle temasların birkaç aydır benim iznimle devam ettiğini onaylıyorum" dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "ABD hükümetinin temsilcileriyle temasların birkaç aydır benim iznimle devam ettiğini onaylıyorum" ifadelerini kullandı.
İki liderin bu açıklamalarının ve Trump’ın, dün ortaya çıkan Pentagon’a, ambargonun sertleştirilmesi için Venezuela açıklarına donanma gemileri yerleştirmesi konusunda verdiği emirle eş zamanlı olması dikkat çekti.
Venezuela, Ocak ayında Nicolas Maduro’nun yeniden seçilmesine itiraz ettikten sonra ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido’nun kendisinin geçici devlet başkanı ilan ettiği günden bu yana şiddetli bir ekonomik krizle boğuşuyor. Maduro, Guaido’yu ABD’nin kuklası olarak nitelendirmişti. Washington ise Maduro’nun görevini bırakması için her yolu denemeye devam ediyor.(Serkan Bayar/İHA)
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