Son Dakika
Bilgi Cup’ın şampiyonu Özel Amerikan Robert Kolej
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a gitti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35’inci gününde
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
Sazak "CHP, ilkesizliği ilke haline getirdi!"
Üzerine benzin döküp kendini yaktı

ABD ile YPG ters düştü

YPG/PKK, “ABD askerleri bize dostluk ve ittifaka değer vermediklerini gösterdi” dedi.

Dünya 07.10.2019, 12:14
ABD ile YPG ters düştü
banner63

YPG/PKK, “ABD askerleri bize dostluk ve ittifaka değer vermediklerini gösterdi” dedi.

YPG/PKK sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter hesabı üzerinden ABD karşıtı açıklamalarda bulundu. "Bölgede bulunan ABD askerleri bize dostluk ve ittifaka değer vermediklerini gösterdi" denilen açıklamada, "Buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan karar, DEAŞ ile mücadelede oluşturulan SDG ve ABD arasındaki güven ve işbirliğini mahvetmek üzere. İttifaklar karşılıklı güven üzerine kuruludur" ifadelerine yer verildi.

YPG/PKK’nın ABD’nin korumasını beklemedikleri kaydedilen açıklamada, “Buradaki insanlara, güvenlik mekanizması açıklamasına ilişkin bir açıklama borçlular” denildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@