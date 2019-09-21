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”ABD İran karşısında başarısız oldu”
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlarda başarısız olduğunu söyleyerek, ”ABD ekonomisinin doları silah olarak kullanmasından dolayı uluslararası toplumda itibarı kalmadı” dedi.
Dünya 21.09.2019, 10:34
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlarda başarısız olduğunu söyleyerek, ”ABD ekonomisinin doları silah olarak kullanmasından dolayı uluslararası toplumda itibarı kalmadı” dedi.
İran karşısında ABD’nin uyguladığı yaptırımların başarısız olduğunu vurgulayan Musevi, doları bir silah olarak kullanan ABD ekonomisinin uluslararası toplumda itibar görmediğini söyledi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Musevi yeni bir ekonomi ve ticaret sisteminin gerekli olduğuna işaret ederek, ”ABD’nin dünya ekonomisine verdiği zararı en aza indirmeliyiz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasını teröre mali destek verme suçlamasıyla yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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