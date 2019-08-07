ABD Savunma Bakanı Esper Japonya’da
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirme konusunda mutabık kaldı.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirme konusunda mutabık kaldı.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, çarşamba sabahı Tokyo’daki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi. Temmuz ayında göreve gelen Esper, Japonya’ya ilk ziyaretinde Başbakan Abe ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları ele aldı.
Kuzey Kore tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Esper, ayrıca Pyongyang’a yönelik BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının uygulanmasındaki yardımları için Japonya’ya teşekkür etti. Esper, ülkesinin Kuzey Kore’de eksiksiz, doğrulanabilir ve geri dönüşü olmayan bir nükleersizleşme sağlanması hedefine bağlılığını koruduğunu da ekledi.
Japonya-ABD ittifakının hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu kaydeden Abe ise, söz konusu ittifakı güçlendirmeyi ve iki ülkenin özgür ve serbest bir Hint-Pasifik bölgesi konusundaki işbirliğini sürdürmeyi umduğunu söyledi.
(İHA)
|İmsak
|04:06
|Güneş
|05:45
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:51
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0