ABD ve İran’a uzlaşma çağrısında bulundu

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde gerçekleşen Birleşik Milletler (BM) zirvesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Körfez’de alevlenme riskine karşı” İran ve ABD’ye uzlaşma çağrısında bulundu.

New York kentinde gerçekleşen BM zirvesinde konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran hakkında yorumlar yaptı ve İran ile ABD’ye “barışı inşa etme” çağrısında bulundu.

İran, ABD, İran Nükleer Anlaşmasını imzalayan diğer ülkeler ve bölgesel kriz sebebiyle güvenliği tehdit edilecek güçlerin ehemmiyetle müzakere etmesi gerektiğini dile getiren Macron, “İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağından kesinlikle emin olunması” gerektiğini söyledi.

Yemen krizine de çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Fransız Cumhurbaşkanı müzakereler sayesinde “deniz kullanımını ve yerel diğer krizleri de kapsayan bölgesel güvenlik planı” oluşturulması ve ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

“Saf değilim ve mucizelere inanmıyorum” diyen Macron, “Barışı inşa etme cesaretine inanıyorum. İran’ın, ABD’nin ve bu anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerin bu cesarete sahip olduğunu biliyorum” dedi.

(Özlem Kaplan/İHA)