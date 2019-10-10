ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı kınama oylaması yapıldı. ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti.
Dünya 10.10.2019, 22:32
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı kınama oylaması yapıldı. ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti.
Almanya, Belçika, Fransa, Polonya, İngiltere ve Estonya, Türkiye’nin, “temel güvenlik kaygılarını gidereceğine inanmadıkları” gerekçesini savunarak tek taraflı askeri eylemi durdurma çağrısında bulundu.(Erhan Altıparmak - Serkan Bayar/İHA)
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