Son Dakika
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü
İstanbul’dan başlayan kovalamaca Çorlu’da son buldu
Nişandan dönen ailenin feci sonu
Türkiye ile Moldova 11. randevuda
Akdamar'ı 8 ayda 162 bin kişi ziyaret etti
Yol kenarında dinlenirken otomobil çarpan besici öldü
Hakkari'de şehit asker için tören
“Masa başı“ işten sıkılınca kıtalar arası maceraya atıldı
“Sivrisinekler erkekleri daha çok ısırıyor“
CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

ABD’de Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü protesto edildi

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Uygur Türkleri ve Amerikalılar, Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yönelik baskılarını protesto etti.

Dünya 09.09.2019, 10:48 09.09.2019, 10:54
ABD’de Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü protesto edildi
banner63

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Uygur Türkleri ve Amerikalılar, Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yönelik baskılarını protesto etti.

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde Uygur-LA kuruluşu öncülüğünde, Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yönelik zulmü protesto edildi. Gösteride Uygur Türklerine Yahudi Dünya İzleme organizasyonu (JWW) da destek verirken, Amerikan İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) temsilcileri de yürüyüşe katıldı. Protestocular Federal binanın önünden pankartlarla birlikte yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında Doğu Türkistan’da bulunan sözde eğitim kamplarının kapatılması için atılan sloganların yanı sıra “Uygur soykırımını durdurun”, “Ailelerimizi özgür bırakın, çocuklarımızı özgür bırakın”, “Terörist Çin Komünist Partisi” ve “Utan Çin” sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından tekrar Federal binanın önüne gelen protestocular burada da slogan atmaya devam etti.

Protestolara katılan Amy Friedman Cecil, “Uygurlar kültürel bir soykırım yaşıyorlar. Bu ne demek? Çin tüm Uygurları yeryüzünden silmek için hareket ediyor. Bu bir diğer soykırım. Bu sebeple buradayız” dedi.

JWW Savunma Yöneticisi Ann Strimov Durbin da yaptığı açıklamada, “Burada Uygur toplumu adına bulunuyoruz. Doğu Türkistan, Çin’de iki milyon Uygur toplama kamplarında tutsak. Çin hükümeti bunların terör ile mücadele için yeniden eğitim kampları olduğunu söylüyor. Ancak bu gerçekte bir kültür soykırımı. Gerçekleşen başka zulümlere dair raporlar alıyoruz. Biz Yahudiler olarak soykırımı çağrıştıran bir duruma karşı duyarsız kalamayız” diye konuştu.

Ailesi halen Doğu Türkistan’da bulunduğu için ismini vermek istemeyen bir Uygurlu da yaptığı açıklamada, “Üç milyon kardeşimiz Doğu Türkistan’da toplama kampında. Azap içerisinde. Bizim bu gösterilerde amacımız ABD’lileri bu konuda eğitmek bilgilendirmek. Kongrede iki tane kanun tasarısı var. Bu kanunlar geçerse Çin’e karşı yaptırımlar onaylanacak” dedi.

CAIR Toplum Organizasyonu görevlisi Lamba Najib gösteriye gelenlere yönelik yaptığı konuşmada, “Bugün burada Uygur erkek ve kız kardeşlerimle dayanışma içinde duruyorum. Çin hükümeti tarafından Müslüman oldukları için sistematik biçimde hedef gösteriliyorlar. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Amerikalılar olarak Uygurlu kardeşlerimizle dayanışma içinde olmamız önemli. Seçilmiş temsilcilerimize ulaşabiliriz. Temsilcilerimizi, kongre üyelerini H.R.649 ve H.R.1025 gibi yasaların geçmesi için ikna edebiliriz” ifadelerini kulllandı.

Kalabalık, Federal binanın önünde gerçekleşen konuşmalardan sonra olaysız dağıldı.

(İHA)

#protesto #Doğu Türkistandaki zulmü #abd #Çinin Doğu Türkistan
Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@