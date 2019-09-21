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ABD’de Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı
ABD’nin Utah eyaletinde Çinli turistleri taşıyan bir otobüsün kaza yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 21.09.2019, 09:50
ABD’nin Utah eyaletinde Çinli turistleri taşıyan bir otobüsün kaza yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Tur otobüsünün bağlı olduğu şirket veya güzergah hakkında ise ayrıntı verilmedi. Çin Büyükelçiliği, protokolleri başlatarak bölgeye personel gönderdi.
Öte yandan, Bryce Canyon bir dizi doğal amfi tiyatrodan oluşan ’hoodoos’ adı verilen ve yükselen kırmızı kaya sütunlarıyla popüler bir turizm merkezi.(Serkan Bayar/İHA)
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