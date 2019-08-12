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ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti
ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bir evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti.
Dünya 12.08.2019, 00:03
ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bir evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti.
Erie İtfaiyesi Şefi Guy Santone, kurbanların yaşlarının 8 ay ile 7 yıl arasında değiştiğini söyledi. Erie Polis Şefi Dan Spizarny yaptığı açıklamada, evde daha fazla ceset olup olmadığıyla ilgili tahkikatın devam ettiğinin de altını çizdi.
İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Bu korkunç trajediden etkilenen herkese en derin baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz ve hayatta kalanları düşüncelerimizde ve dualarımızda tutuyoruz" denildi.(İHA)
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