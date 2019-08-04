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ABD’de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü
ABD’nin Teksas eyaletine bağlı El Paso’da 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra bu kez de Ohio’da silahlı saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere en az 10 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de ağır yaralandı.
Dünya 04.08.2019, 10:55
ABD’nin Teksas eyaletine bağlı El Paso’da 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra bu kez de Ohio’da silahlı saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere en az 10 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de ağır yaralandı.
Daytona bölgesinde birçok tıp merkezini işleten Kettering Sağlık Ağı Sözcüsü Elizabeth Long, hastanelere çok sayıda kişinin yatırıldığını söyledi.
Sosyal medyadan yayılan tüm bilgilere ve komşu ülke Meksika’da basının detaylar vererek saldırıyı haberleştirmesine rağmen ABD medyası sessiz kaldı.(Serkan Bayar/İHA)
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