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ABD’de ilginç evlilik teklifi

ABD’nin Teksas eyaletinde GPS yardımıyla “evlen benimle” yazmak için bisikletiyle özel bir güzergah izleyen adam sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Dünya 30.07.2019, 13:23 30.07.2019, 13:29
ABD’de ilginç evlilik teklifi

ABD’nin Teksas eyaletinde GPS yardımıyla “evlen benimle” yazmak için bisikletiyle özel bir güzergah izleyen adam sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Bisikletiyle 15 mil yol giden Teksaslı Jon Blaze’in ilginç evlilik teklifi görenleri gülümsetti. Blaze, bisikletiyle geçtiği yollara bir buçuk saatte “Marry me” yazarak sevgilisi Thao Nguyen’a evlilik teklifi etti. Blaze, “Kız arkadaşımla bisiklet sürmeye çıktık. Yolculuğumuzun sonunda ona güzel bir sürpriz yaptım. O da evet dedi" ifadelerini kullandı.

“BİSİKLET SÜRME TUTKUMUZ VAR"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımın büyük ilgi gördüğünü ve bisiklet sürme tutkularının olduğunu belirten Blaze, “Ömür boyu benimle sürecek. Haftada en az iki kez beraber geziyoruz. Ayrıca Houston’da çok sayıda sosyal sürüşe öncülük ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bisikletiyle yola çıkan sanatçılar “GPS çizimleri” ile farklı şekil ve yazılar yazarak bu yöntemi oldukça yaygın hale getirdi.

(EK-HA-D)

#evlilik teklifi haberleri #ABDde ilginç evlilik teklifi
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