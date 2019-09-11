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ABD’de nakliye uçağı düştü: 2 ölü

ABD’nin Ohio eyaletinde bir nakliye uçağının Toledo havaalanı yakınlarında park halindeki araçların üzerine düşmesiyle meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 11.09.2019, 17:26 11.09.2019, 17:38
ABD’de nakliye uçağı düştü: 2 ölü

ABD’nin Ohio eyaletinde bir nakliye uçağının Toledo havaalanı yakınlarında park halindeki araçların üzerine düşmesiyle meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de Ohio havaalanı yetkilileri, bir nakliye uçağının Toledo havalimanının yakınlarındaki bir araç tamir işletmesinde park halinde bulunan araçların üzerine düştüğünü açıkladı. Uçağın düşmesiyle 2 kişi hayatını kaybederken, çarpmayla meydana gelen yangının uzun uğraşlar sonucunda söndürüldüğü bildirildi.

Toledo - Lucas Liman İdaresi’ne bağlı Havalimanı Operasyon Müdürü Joe Rotterdam, uçakta iki kişinin bulunduğunu ancak sağ olup olmadıklarının henüz belirlenemediğini bildirdi. Rotterdam, uçağın Toledo Expess Havaalanına yaklaşırken düştüğünü bildirdi. Rotterdam, "Uçak çok fazla parçalara ayrılmış ve enkaz alanı geniş bir alana yayılmış durumda" dedi.

Tennessee eyaletine bağlı Millington şehrinden gelen uçağın ne taşıdığı ve kazaya neyin neden olduğu ile ilgili ayrıntılar henüz mevcut olmadığını belirten Rotterdam, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu’na kaza hakkında bilgi verildiğini, araştırmacıların olay yerine en kısa zamanda geleceklerini bildirdi.

Rotterdam ayrıca, kaza havaalanının dışında meydana geldiği için havaalanında uçuşların durumdan etkilenmeyeceğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Ohio #Uçak kazası #abd
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