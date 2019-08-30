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ABD'de Şiddetli Deprem: 6,3
ABD'nin Oregon eyaletinde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Yapılan ölçümlere göre depremin şiddetinin 6,3 olduğu belirlendi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Oregon'un 240 kilometre açığında yer alan 6,3 şiddetinde bir deprem yaşandığını iletti. Derinliği yaklaşık olarak 5,4 kilometre olan depremin ardından ise herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.
Bu aralar Dünya ve Türkiye üzerinde hızla artış gösteren deprem afetleri oldukça korku yaratıyor.
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