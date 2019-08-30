ABD'de Şiddetli Deprem: 6,3

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Oregon'un 240 kilometre açığında yer alan 6,3 şiddetinde bir deprem yaşandığını iletti. Derinliği yaklaşık olarak 5,4 kilometre olan depremin ardından ise herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.

Bunun yanı sıra şiddetli depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığının müjdesi de verildi.

Bu aralar Dünya ve Türkiye üzerinde hızla artış gösteren deprem afetleri oldukça korku yaratıyor.