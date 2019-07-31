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ABD’de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi’ne düştü
ABD Donanması’na bağlı bir F / A-18-E Süper Hornet savaş uçağı, Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi’ne düştü.
Dünya 31.07.2019, 23:23
ABD Donanması’na bağlı bir F / A-18-E Süper Hornet savaş uçağı, Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi’ne düştü.
Şubat ayında da, iki Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi’nin güneyinde bulunan Deniz Piyadeleri Hava Sahası Savaş Merkezi olarak kabul edilen Twentynine Palms’a çarpmıştı. Öte yandan her iki uçak da güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen kazada ise, bir F / 8-18 uçağı Japonya’daki KC-130 tankeriyle çarpışmış kazada 6 ABD’li denizci ölmüştü.(Serkan Bayar/İHA)
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