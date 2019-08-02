ABD’de yakıtı biten uçak otobana indi
ABD’de yakıtı biten küçük bir uçak araç trafiğinin olduğu otobana acil iniş yaptı. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı o görüntüler çevredeki araçlar tarafından kaydedildi.
ABD’de yakıtı biten küçük bir uçak araç trafiğinin olduğu otobana acil iniş yaptı. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı o görüntüler çevredeki araçlar tarafından kaydedildi.
ABD’nin Washington eyaletinin Pierce kentinde küçük bir uçak, yakıtı bittikten sonra otobana acil iniş yaptı. Trafiğin yoğun olduğu saatte caddeye inen tek pervaneli uçağın herhangi bir kazaya mahal vermemesi şans olarak nitelendirildi. Bir görgü tanığına göre ise polis yolu trafiğe kapatmasından sonra uçağı güvenli bir şekilde yola inmesine yardımcı oldu. Tek pervaneli uçak indikten kısa bir süre sonra, güvenlik güçleri tarafından yoldan yakındaki Jiffy Lube otoparkına çekildi.
Acil iniş nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi. Ancak ABD Federal Havacılık İdaresi olay hakkında soruşturma başlattı.
(Serkan Bayar/İHA)
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