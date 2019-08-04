Son Dakika
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık 
MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

ABD’deki silahlı saldırıyla ilgili terör soruşturması başlatıldı

FBI, ABD’nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıyla ilgili iç terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Dünya 04.08.2019, 09:58
ABD’deki silahlı saldırıyla ilgili terör soruşturması başlatıldı

FBI, ABD’nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıyla ilgili iç terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı. Teksas Valisi Greg Abbott, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki bir mağazada gerçekleşen saldırıyı "iğrenç ve anlamsız bir şiddet eylemi" olarak ifade etti. Olaya ilişkin tüm güvenlik ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini belirten Vali Abbott, “Yaptığımız çalışmalar sonrasında en son bilgilere göre, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 20’ye yükselirken, yaralanan 26 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştır” dedi.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, saldırının iç terör soruşturması kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

El Paso Polis Şefi Greg Allen gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki Patrick Crusius adlı Amerikalı saldırganın AK-47 tipi askeri saldırı tüfeği kullandığını ve saldırının nefret suçu ile ilişkilendirilebileceğini söyledi. Polis Şefi Allen ayrıca, saldırganın yaptığını “cezası idam olan cinayet” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Teksas, El Paso’daki saldırı, sadece trajik değildi, aynı zamanda bir korkaklıktı. Bugünün nefret dolu hareketini kınamak için bu ülkedeki herkesin yanında olduğumu biliyorum. Masum insanları öldürmeyi haklı çıkaracak hiçbir sebep veya mazeret yok” ifadelerini kullandı.

(Hasan Çelik/İHA)
Yorumlar (0)
26°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 04 Ağustos 2019
İmsak 04:02
Güneş 05:42
Öğle 13:00
İkindi 16:52
Akşam 20:07
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@