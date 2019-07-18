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ABD’den Erbil Saldırısına Kınama
ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil’de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının en ağır şekilde kınandığını bildirdi.
Dünya 17.07.2019, 21:19 18.07.2019, 10:09
ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil’de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının en ağır şekilde kınandığını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Erbil’de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Irak vatandaşının da yaralandığı saldırının en ağır şekilde kınandığı kaydedildi. “Böyle kötü niyetli şiddet eylemlerini haklı gösterecek hiçbir şey olamaz” denilen açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dilenerek, ABD’nin Türkiye ve Irak hükümetlerine konu hakkında destek olacağı kaydedildi.
(İHA)
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