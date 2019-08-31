ABD’den İdlib’in kuzeyine hava saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, idlib’in kuzeyinde El Kaide’ye yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İngiltere merkezli uluslararası yayın yapan bir haber ajansının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının basın ofisinden aldığı bir e-postayı kaynak göstererek yayınladığı haberde ABD kuvvetlerinin idlib’in kuzey bölgesinde bulunan bazı El Kaide liderlerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini aktarıldı. Komutanlığın açıklamasında, “Bu operasyon ABD vatandaşlarını, partnerlerimizi ve masum sivilleri tehdit eden El Kaide liderlerine yöneliktir” ifadelerine yer verildi.

(İHA)