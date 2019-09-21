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ABD’den Irak’a ‘tarih’ desteği

ABD’nin Irak’taki bazı tarihi eserlerin restorasyonu için 4 milyondan fazla dolar yardımda bulunacağı açıklandı.

Dünya 21.09.2019, 18:41
ABD’den Irak’a ‘tarih’ desteği
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ABD’nin Irak’taki bazı tarihi eserlerin restorasyonu için 4 milyondan fazla dolar yardımda bulunacağı açıklandı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği Genel İlişkiler Bürosu Müdürü Jhone Kinganon ile Kültür Ataşesi Aron Snaip’in, Bağdat’taki Irak Milli Müzesi’ni ziyaret etmesi ve ikilinin Irak Kültür ve Turizm Bakanı Abdülemir el-Hemdani ile görüşmesinin ardından ziyaretin içeriğine dair açıklamada bulunuldu. Açıklamada ABD’nin aralarında Erbil Kalesi, İştar Kapısı, Mar Cercis Manastırı, Badinan Kapısı, Laleş Tapınağı ve Nahum Peygamberinin Türbesi gibi tarihi eserlerin restorasyonu için 4 milyondan fazla dolar yardımda bulunacağı belirtildi.

Öte yandan ABD güçlerinin Mart 2003’te Irak’ı işgal etmesi sonrası ABD askerleri Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’ni yağmalamıştı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Saddam rejiminin devrilmesi ardından ABD askerlerinin Irak’tan çaldığı binlerce tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini açıklamıştı. Çalınan tarihi eserlerin bazı Irak’a iade edildi ama hala birçok tarihi eser kayıp.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
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