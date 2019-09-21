Son Dakika
ABD’den Irak’a ‘tarih’ desteği
ABD’nin Irak’taki bazı tarihi eserlerin restorasyonu için 4 milyondan fazla dolar yardımda bulunacağı açıklandı.
Dünya 21.09.2019, 18:41
ABD’nin Irak’taki bazı tarihi eserlerin restorasyonu için 4 milyondan fazla dolar yardımda bulunacağı açıklandı.
Öte yandan ABD güçlerinin Mart 2003’te Irak’ı işgal etmesi sonrası ABD askerleri Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’ni yağmalamıştı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Saddam rejiminin devrilmesi ardından ABD askerlerinin Irak’tan çaldığı binlerce tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini açıklamıştı. Çalınan tarihi eserlerin bazı Irak’a iade edildi ama hala birçok tarihi eser kayıp.(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:29
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Denizlispor
|5
|8
|3. Çaykur Rizespor
|4
|8
|4. Fenerbahçe
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Ankaragücü
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Antalyaspor
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Hatayspor
|4
|8
|5. Fatih Karagümrük
|4
|8
|6. Altay
|5
|8
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Osmanlıspor
|5
|7
|11. Adana Demirspor
|4
|6
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Norwich City
|6
|6
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Villarreal
|5
|8
|4. Real Madrid
|4
|8
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Barcelona
|4
|7
|7. Granada
|4
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız