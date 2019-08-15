Son Dakika
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti

ABD’den İran tankerinin serbest bırakılmaması için son dakika başvurusu

ABD Adalet Bakanlığı, Cebelitarık yetkililerine son dakika başvurusu yaparak İran’a ait Grace 1 petrol tankerinin serbest bırakılmamasını istedi.

Dünya 15.08.2019, 15:44 15.08.2019, 15:59
ABD’den İran tankerinin serbest bırakılmaması için son dakika başvurusu
banner63

ABD Adalet Bakanlığı, Cebelitarık yetkililerine son dakika başvurusu yaparak İran’a ait Grace 1 petrol tankerinin serbest bırakılmamasını istedi.

Cebelitarık Boğazı’ndan geçişi sırasında 4 Temmuz’da İngiltere tarafından el konan İran’a ait Grace 1 petrol tankerinin bugün serbest bırakılması beklenirken Cebelitarık Başsavcısı, İran’a ait tankerin alıkonulma süresinin uzatılması için herhangi bir sebeplerinin bulunmadığını belirtmişti. Fakat, ABD Savunma Bakanlığı Cebelitarık Yüksek Mahkemesine son dakika bir başvuruda bulunarak tankerin serbest bırakılmamasını talep etti. ABD’nin bu son hamlesiyle tankerin serbest bırakılmasına dair duruşma bugün yerel saatle 16.00’ya ertelendi. Cebelitarık yetkilileri, ABD tarafından yapılan başvurunun "değerlendirilmekte olan bir dizi iddiaya" dayandığını ifade ederken İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin başvurusuna yorum yapamayacaklarını açıkladı.

İngiliz basınında dolaşan iddialara göre ise İngiltere, İran’a ait Grace 1’in, böylece İran tarafından Hürmüz’de alıkonulan İngiliz bandıralı Stena Emperor’un da serbest bırakılmasının önünün açılacağını düşünüyor.

Grace 1’in 43 gündür tutuklu bulanan kaptanı ve 3 mürettebat üyesi bu sabah serbest bırakılmıştı. Özgür kalmasının ardından konuşan kaptan, "Serbest bırakıldığım için müteşekkirim ve minnettarım. Serbest bırakılmamı kolaylaştıran tüm hukuk ekibine minnettarım" sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

Tankere Suriye’ye uygulanan petrol ambargosunu deldiği gerekçesiyle el konulmuştu. Tahran’ın iddiaları defalarca reddetmesine rağmen İngiltere tankerin Suriye’ye gitmeyeceğine dair garanti istemişti. Cebelitarık yönetimi, tankerin kaptanından ve serbest bırakılan mürettebattan Grace 1’in Suriye’ye yanaşmayacağına dair söz aldı.

(İHA)

#Cebelitarık #ABD Adalet Bakanlığı #son dakika #serbest #tanker #iran #abd
Yorumlar (0)
34°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ağustos 2019
İmsak 04:18
Güneş 05:53
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:54
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@