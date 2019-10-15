ABD’den Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı
ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptırım listesine alındığını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptırım listesine alındığını açıkladı.
Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesine aldı. Beyaz Saray’dan da Başkan Donald Trump’ın, Türkiye’deki bazı kurum ve kişilere yaptırımlar getirilmesi için gerekli kararnameyi imzaladığı açıklandı.
Akar, Dönmez ve Soylu’ya yaptırım uygulanacağının duyurulduğu Hazine Bakanlığı açıklamasında, “Alınan yaptırım kararı Türk hükümetinin bölgenin barışı, güvenliğini ve istikrarını bozmaya yönelik eylemlerinin sonucudur. Gerekirse ilave yaptırımlar uygulanabilir” denildi.
Yaptırım listesine eklenen üç Türk bakanın varsa ABD’deki mal varlıkları dondurulacak ABD ile finansal işlemler yapmaları engellenecek. ABD Hazine Bakanlığının bazı finansal kurumlara da kısıtlama getirilebilecek.
Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise “Başkan Trump, Türkiye hükümetinin emriyle başlatılan harekatta DAEŞ’e karşı savaşın tehlikeye girdiğine inanıyor. Operasyonla sivillerin hayatlarının tehlikeye atıldığını düşünüyor. Başkan’a göre harekat bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor” denildi.
Üç Türk bakana yaptırım kararının açıklanmasının hemen akabinde ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, "ABD, Türkiye hükümetini, askeri tarafından arttırılan şiddetten, masum sivillerin tehlikeye atılmasından ve bölgenin istikrarsızlaştırılmasından sorumlu tutuyor" ifadelerini kullandı.
(EK-NT-D)
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