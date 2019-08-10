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ABD’li milyarder Jeffrey Epstein cezaevinde kendini astı
ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ın, New York’ta tutuklu bulunduğu Manhattan Hapishanesi’nde kendini asarak intihar ettiği açıklandı.
Dünya 10.08.2019, 17:44
ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ın, New York’ta tutuklu bulunduğu Manhattan Hapishanesi’nde kendini asarak intihar ettiği açıklandı.
Eski ABD Çalışma Bakanı Jeffrey Acosta, başsavcı olduğu dönemde cinsel istismardan hüküm giyen ünlü milyarder Eipstein ile 2008’de yaptığı anlaşma ile gündeme gelmiş ve sonrasında Bakanlık görevinden istifa etmişti.(İHA)
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