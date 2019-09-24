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ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına teyakkuz çağrısı
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, büyükelçilik yakınlarına dün gece iki adet havan topunun düşmesi nedeniyle Irak’taki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Dünya 24.09.2019, 22:21
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, büyükelçilik yakınlarına dün gece iki adet havan topunun düşmesi nedeniyle Irak’taki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
ABD Bağdat Byükelçiliğinin bulunduğu Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye dün gece iki adet havan topu düşmüştü. Irak güvenlik yetkilileri, havan toplarının birisinin boş alana, diğerinin Dicle Nehri’ne düştüğünü açıklamıştı. Ancak bazı kaynaklar, havan topunun birisinin elçilik binasına isabet ettiği iddiasında bulunmuştu.(İHA)
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